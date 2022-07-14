Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Причины ослабления евро достаточно ясны. Это рецессия, то есть незначительный рост экономики Евросоюза и проблемы на рынке энергоресурсов в связи с войной в Украине и агрессивной позицией России на рынке энергоресурсов, а также довольно мягкая позиция европейского центрального банка. А рост доллара происходит, потому что жесткая позиция федеральной резервной системы, они быстро увеличивают свою учетную ставку и дальше будут ее увеличивать, к тому же значительный рост доходности финансовых активов в долларах", – пояснил Василий Фурман.



Фурман отметил, что лучшие перспективы у американской экономики, которая, скорее всего, будет расти в этом году.

Также Национальный банк Украины пояснил, что рост наличного курса валют связан с паническими настроениями населения и "карточным туризмом" спекулянтов.

Курс гривныи к доллару на черном рынке 14 июля достигает 37,80 грн, евро – 37,85 грн

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