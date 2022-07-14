Евро ослабляется по понятным причинам, - замглавы Совета Нацбанка
Василий Фурман, заместитель Председателя Совета НБУ, считает, что у европейского центрального банка достаточно мягкая позиция на фоне жесткой позиции федеральной резервной системы
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Причины ослабления евро достаточно ясны. Это рецессия, то есть незначительный рост экономики Евросоюза и проблемы на рынке энергоресурсов в связи с войной в Украине и агрессивной позицией России на рынке энергоресурсов, а также довольно мягкая позиция европейского центрального банка. А рост доллара происходит, потому что жесткая позиция федеральной резервной системы, они быстро увеличивают свою учетную ставку и дальше будут ее увеличивать, к тому же значительный рост доходности финансовых активов в долларах", – пояснил Василий Фурман.
Фурман отметил, что лучшие перспективы у американской экономики, которая, скорее всего, будет расти в этом году.
- Также Национальный банк Украины пояснил, что рост наличного курса валют связан с паническими настроениями населения и "карточным туризмом" спекулянтов.
- Курс гривныи к доллару на черном рынке 14 июля достигает 37,80 грн, евро – 37,85 грн
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.86
Покупка 35.86Продажа 36.88
-
EUR
Покупка 35.87Продажа 37.08
- Актуальное
- Важное