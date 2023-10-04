Евро-2028: определились хозяева турнира
Чемпионат Европы по футболу в 2028 году пройдет в Великобритании и Ирландии
Об этом сообщают Sky Sports и The Guardian.
Турция, являвшаяся главным конкурентом Великобритании и Ирландии, отказалась от турнира ради совместной заявки на Евро-2032 с Италией.
Официально решение о месте проведения обоих турниров будет вынесено уже 10 октября. Это произойдет в швейцарском Ньоне на заседании исполнительного комитета УЕФА, от которого необходимо получить одобрение.
УЕФА уже направил футбольным ассоциациям стран письма с просьбой подтвердить их совместную заявку. Издания пишут, что присуждение Евро-2028 Британии и Ирландии - только формальность.
Матчи Евро-2028 пройдут в Лондоне, Кардиффе, Манчестере, Ливерпуле, Ньюкасле, Бирмингеме, Глазго, Дублине и Белфасте.
- В марте 2022 года тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предлагал провести Евро-2028 в Украине.
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