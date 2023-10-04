Евро-2028: определились хозяева турнира

Об этом сообщают Sky Sports и The Guardian.

Турция, являвшаяся главным конкурентом Великобритании и Ирландии, отказалась от турнира ради совместной заявки на Евро-2032 с Италией.

Официально решение о месте проведения обоих турниров будет вынесено уже 10 октября. Это произойдет в швейцарском Ньоне на заседании исполнительного комитета УЕФА, от которого необходимо получить одобрение.

УЕФА уже направил футбольным ассоциациям стран письма с просьбой подтвердить их совместную заявку. Издания пишут, что присуждение Евро-2028 Британии и Ирландии - только формальность.

Матчи Евро-2028 пройдут в Лондоне, Кардиффе, Манчестере, Ливерпуле, Ньюкасле, Бирмингеме, Глазго, Дублине и Белфасте.