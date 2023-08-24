Евро-2024: Ярмоленко рискует пропустить матчи с Англией и Италией
Андрей Ярмоленко из-за травмы может пропустить матчи сборной Украины в отборе Евро-2024 против Англии и Италии
Об этом сообщает ТаТоТаке .
Ярмоленко из-за повреждения пропустил первый матч плей-офф Лиги конференций, в котором "Динамо" 24 августа в Бухаресте уступило турецкому "Бешикташу" 2:3 .
По информации СМИ, лидер киевлян ощущал дискомфорт в мышцах еще 20 августа в матче чемпионата Украины с "Черноморцем" (2:3), а затем осложнил травму на тренировке после игры.
Отмечается, что Ярмоленко будет восстанавливаться от травмы не менее двух недель. Поэтому он пропустит ответный матч киевлян "Динамо" в Лиге конференций против "Бешикташа", который состоится 31 августа в Стамбуле. Также вингер рискует не сыграть в квалификации Евро-2024 против Англии и Италии, которые состоятся 9 и 12 сентября соответственно.
Как Ярмоленко играет в сезоне 2023/24
В нынешнем сезоне 33-летний Андрей Ярмроленко сыграл за "Динамо" 5 матчей и забил 3 гола. На его счету 114 матчей и 45 голов за национальную команду Украины.
У сборной Украины после трех матчей квалификации Евро-2024 есть 6 очков, она идет в группе C второй. Лидирует с 12 пунктами Англия. Италия и Северная Македония имеют по 3 балла, Мальта – 0.
- 22 августа главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызвал Александра Караваева на отборочные матчи Евро-2024 против Англии и Италии.
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