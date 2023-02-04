Евро-2024: Украина перед игрой с Англией потеряла основного голкипера
Голкипер сборной Украины и киевского "Динамо" Георгий Бущан перенес операцию, после которой будет восстанавливаться полтора месяца
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .
Отмечается, что Бущан 4 февраля перенес в Мюнхене хирургическое вмешательство по удалению межпозвонковой грыжи. В киевском клубе отметили, что восстановление после операции будет продолжаться около полутора месяцев.
Таким образом, Бущан не сможет набрать форму к стартовому матчу сборной Украины в квалификации Евро-2024 против Англии, который состоится 26 марта в Лондоне.
Соперниками украинцев по группе также будут Италия, Северная Македония и Мальта.
В нынешнем сезоне 28-летний Бущан сыграл за "Динамо" 13 матчей. Он защищал ворота сборной Украины в 15 играх и был основным голкипером национальной команды в отборе чемпионата мира-2022.
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