Об этом сообщает официальный сайт "Динамо" .

Отмечается, что Бущан 4 февраля перенес в Мюнхене хирургическое вмешательство по удалению межпозвонковой грыжи. В киевском клубе отметили, что восстановление после операции будет продолжаться около полутора месяцев.

Таким образом, Бущан не сможет набрать форму к стартовому матчу сборной Украины в квалификации Евро-2024 против Англии, который состоится 26 марта в Лондоне.

Соперниками украинцев по группе также будут Италия, Северная Македония и Мальта.

В нынешнем сезоне 28-летний Бущан сыграл за "Динамо" 13 матчей. Он защищал ворота сборной Украины в 15 играх и был основным голкипером национальной команды в отборе чемпионата мира-2022.