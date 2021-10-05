Евро-2024: УЕФА представил логотип и слоган турнира

Об этом сообщает официальный Instagram УЕФА.



В Берлине прошла презентация Евро-2024. На стадионе "Олимпийский" состоялось световое шоу. Были представлены бренд, логотип и слоган.

"Объединенные футболом. Единственные в самом сердце Европы", - слоган Евро-2024 в Германии.

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Логотип турнира воссоздан благодаря флагам 55 ассоциаций-членов УЕФА и их цветах, а также форме крыши Олимпийского стадиона Берлина."Этот бренд продвигает чемпионат Европы, где каждый чувствует, что ему действительно рады, а разнообразие приветствуется", - говорится в заявлении УЕФА.Матчи чемпионата Европы 2024 пройдут в июне-июле 2024 года. Турнир будет играть в 10 городах Германии - Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене, Штутгарте. Арены во всех городах построены и уже функционируют.