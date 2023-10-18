Евро-2024: турнирная таблица группы сборной Украины после 8-го тура

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украина победила Мальту со счетом 3:1, набрала 13 очков и занимает второе место в группе C. Мальта не набрала ни одного зачетного пункта.

Сборная Англии обыграла Италию (3:1) и вышла на Евро-2024. Сейчас англичане возглавляют группу с 16 очками. Италия третья с 10 очками. Македонцы имеют 7 пунктов в активе.

Италия и Англия и Северная Македония имеют по одному матчу в запасе.

Последний матч отбора Украины проведет 20 ноября. В Германии сборная сыграет против Италии.

В финальную часть Евро-2024 выйдут две лучшие команды из группы.

Турнирная таблица группы сборной Украины после 8-го тура отбора Евро-2024

Фото: flashscore

Сборная Украины по отбору Евро-2024

Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта 2023 в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .

На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией, а 12 сентября уступила в Милане Италии – 1:2 . В этом окне сборных Украина сыграла второй матч с Северной Македонией и победила 2:0 .