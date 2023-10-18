Евро-2024: турнирная таблица группы сборной Украины после 8-го тура
Сборная Украины по футболу продолжает соревноваться за выход на Евро-2024, который пройдет в Германии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украина победила Мальту со счетом 3:1, набрала 13 очков и занимает второе место в группе C. Мальта не набрала ни одного зачетного пункта.
Сборная Англии обыграла Италию (3:1) и вышла на Евро-2024. Сейчас англичане возглавляют группу с 16 очками. Италия третья с 10 очками. Македонцы имеют 7 пунктов в активе.
Италия и Англия и Северная Македония имеют по одному матчу в запасе.
Последний матч отбора Украины проведет 20 ноября. В Германии сборная сыграет против Италии.
В финальную часть Евро-2024 выйдут две лучшие команды из группы.
Турнирная таблица группы сборной Украины после 8-го тура отбора Евро-2024
Фото: flashscore
Сборная Украины по отбору Евро-2024
Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта 2023 в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .
На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией, а 12 сентября уступила в Милане Италии – 1:2 . В этом окне сборных Украина сыграла второй матч с Северной Македонией и победила 2:0 .
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