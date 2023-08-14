Евро-2024: Тренер сборной Италии подал в отставку перед матчем с Украиной
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подал в отставку перед отборочными матчами Евро-2024 против Северной Македонии и Украины
Об этом сообщает Федерация футбола Италии .
О причинах увольнения Манчини официально не сообщается. По информации итальянских СМИ, тренер покинул команду из-за разногласий с руководством федерации.
Сейчас сборной Италии ищут нового главу, имя которого пообещали обнародовать в ближайшее время.
Сборная Италии в квалификации Евро-2024 играет в одной группе с Украиной и с тремя очками после двух матчей идет в турнирной таблице третьей. Лидирует с 12 пунктами Англия, вторая с 6 баллами Украина. Северная Македония имеет 3 очка, а Мальта – 0.
Италия следующий матч сыграет 9 сентября в гостях против Северной Македонии, а 12 сентября будет принимать Украину.
Карьера Роберто Манчини
58-летний Манчини также тренировал итальянские "Фиорентину", "Лацио", "Интер", английский "Манчестер Сити", турецкий "Галатасарай" и российский "Зенит". Он трижды приводил свои клубы к победе в чемпионате Италии и выигрывал с "Ман Сити" английскую Премьер-лигу.
Роберто Манчини возглавлял сборную Италии с 2018 года. Он привел команду к победе в Евро-2020 и вывел в финал Лиги наций-2023, где итальянцы уступили испанцам. Однако Италия не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира-2022.
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