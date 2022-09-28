Об этом сообщает "Трибуна".

На жеребьевке квалификации Евро-2024 Украина будет в третьей корзине. Если бы наша команда победила Шотландию и вышла в элитный дивизион Лиги наций, была бы во второй корзине.

Жеребьевка отборочного раунда Евро-2024:

Корзина финала четырех Лиги наций: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия

1-я корзина: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша

2-я корзина: Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия

3-я корзина: Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения

4-я корзина: Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония

5-я корзина: Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Беларусь, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта.

6-я корзина: Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн

Жеребьевка отбора Евро-2024 состоится 9 октября 2022 во Франкфурте-на-Майне. Чемпионат Европы-2024 состоится в Германии.

Хозяин турнира Германия получила прямую путевку на Евро-2024 и не будет играть квалификацию.

20 сентября УЕФА отстранил сборную России от участия в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу.

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