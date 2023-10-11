Евро-2024: стало известно, где пройдет матч Украина – Италия

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Матч Украина – Италия, который будет для команды Сергея Реброва номинально домашним, состоится 20 ноября на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене.

По просьбе Украинской ассоциации футбола руководство "Байера" согласилось предоставить свой стадион для организации этого поединка.

"Мы рады, что смогли прислать сообщение, хоть и небольшое, о нашей солидарности и поддержке. Для многих украинцев, которые нашли свой второй дом в Рейнской области, эта игра на "БайАрене" является прекрасной возможностью непосредственно поддержать родную команду. Мы надеемся на мирный и, конечно, увлекательный праздник футбола", - сказал Фернандо Карро, генеральный директор "Байера"

Напомним, что ближайший матч отбора Евро-2024 между сборными Украины и Северной Македонии состоится 14 октября в Праге (начало — в 16:00 по киевскому времени). Поединок же с Мальтой пройдет 17 октября на Национальном стадионе в городке Та-Кали (начало – в 21:45 по киевскому времени).

Сборная Украины по отбору Евро-2024

Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта 2023 года в Лондоне против Англии. Под руководством и.о. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2.

На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией (3:2) и Мальтой (1:0). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией, а 12 сентября уступила в Милане Италии – 1:2.

Сборная Украины после 5 матчей квалификации Евро-2024 имеет 7 очков и делит 2-4 позицию в группе C с Италией (4 матча) и Северной Македонией (5). Лидирует с 13 пунктами Англия, уже сыгравшая 5 матчей. У Мальты – 0 баллов и последняя позиция за 5 игр.

В финальную часть Евро-2024 выйдут две лучшие команды из группы.

В эту международную паузу сборную Украины ждут матчи против Северной Македонии (14 октября в Праге) и Мальты (17 октября в Та-Кале).