Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Евро-2024: стало известно, где пройдет матч Украина – Италия

Евро-2024: стало известно, где пройдет матч Украина – Италия

11 октября, 2023 среда
19:07
Спорт

Завершающий поединок группового раунда квалификации Евро-2024 национальная сборная Украины проведет в Германии

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Матч Украина – Италия, который будет для команды Сергея Реброва номинально домашним, состоится 20 ноября на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене.

По просьбе Украинской ассоциации футбола руководство "Байера" согласилось предоставить свой стадион для организации этого поединка.

"Мы рады, что смогли прислать сообщение, хоть и небольшое, о нашей солидарности и поддержке. Для многих украинцев, которые нашли свой второй дом в Рейнской области, эта игра на "БайАрене" является прекрасной возможностью непосредственно поддержать родную команду. Мы надеемся на мирный и, конечно, увлекательный праздник футбола", - сказал Фернандо Карро, генеральный директор "Байера"

Напомним, что ближайший матч отбора Евро-2024 между сборными Украины и Северной Македонии состоится 14 октября в Праге (начало — в 16:00 по киевскому времени). Поединок же с Мальтой пройдет 17 октября на Национальном стадионе в городке Та-Кали (начало – в 21:45 по киевскому времени).

Сборная Украины по отбору Евро-2024

Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта 2023 года в Лондоне против Англии. Под руководством и.о. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2.

На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией (3:2) и Мальтой (1:0). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией, а 12 сентября уступила в Милане Италии – 1:2.

Сборная Украины после 5 матчей квалификации Евро-2024 имеет 7 очков и делит 2-4 позицию в группе C с Италией (4 матча) и Северной Македонией (5). Лидирует с 13 пунктами Англия, уже сыгравшая 5 матчей. У Мальты – 0 баллов и последняя позиция за 5 игр.

В финальную часть Евро-2024 выйдут две лучшие команды из группы.

В эту международную паузу сборную Украины ждут матчи против Северной Македонии (14 октября в Праге) и Мальты (17 октября в Та-Кале).

Италия
Сборная Украины
Германия
Евро-2024
Читайте также:
Ізраель Палестина
10 октября, 2023 вторник
Группа студентов Гарварда поддержала нападение ХАМАСа на Израиль: чиновники США отреагировали
Кая Каллас
10 октября, 2023 вторник
Эстония готова отказаться от финансовой помощи ЕС, если Украина вступит в Евросоюз, - Каллас
Ілон Маск
11 октября, 2023 среда
ЕС предупредил Илона Маска о последствиях за дезинформацию о войне в Израиле
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.12
  • EUR
    Покупка 39.86
    Продажа 40.75
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
11 октября
19:19
Литва передаст Украине две системы ПВО NASAMS
18:58
Обновлено
РФ обстреляла гимназию в Никополе: трое погибших, под завалами может быть человек
18:58
Система С-200: все об украинских зенитных ракетах, которые, вероятно, могут долететь до Москвы
18:53
Эксклюзив
ІТ, разминирование, авиация: Остин рассказал, какие сферы охватят коалиции мощностей для Украины
18:27
Сложности правописания: ЦПД разоблачил очередной фейк РФ об "украинском" оружии ХАМАСа
18:13
Фактическое начало переговоров о членстве Украины в ЕС начнется в первом полугодии 2024-го, - замглавы ОП
18:09
Обновлено
"Моя мама и есть Украина": в Киеве попрощались с певицей Ниной Матвиенко
18:05
Виталий Портников
"Это глобальный конфликт между демократиями и диктатурами": Портников о событиях на Кавказе и на Ближнем Востоке
18:02
Украинские дети на ВОТ стали жертвами сексуальных домогательств со стороны российских "казаков", – ЦНС
17:57
Путин обвинил Украину в пользовании российским газом
17:55
Египет забронировал почти полмиллиона тонн пшеницы от российского государственного трейдера, - Bloomberg
17:52
Канада
Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине: что туда войдет
17:39
Помощь Украине и Израилю является приоритетами Белого дома, - минфин США
17:35
Россия бросила до 2 тыс. личного состава для атаки на Авдеевку, - военная администрация
17:27
Эксклюзив
Украина, возможно, и не станет лучшей страной мира, но одной из сильнейших мы будем точно, - Княжицкий
17:22
Оккупанты обстреляли Авдеевку: есть погибший и раненые, под завалами могут быть люди
17:10
Террористы ХАМАСа убили харьковского физика Сергея Гредескула
17:10
Инфографика
В сентябре украинцы открыли рекордное количество ФОП за три года
17:10
OPINION
Успешные атаки на места базирования черноморского флота РФ позволяют Украине постепенно налаживать экспорт зерновых
17:07
Эксклюзив
ВСУ отбили все атаки врага на Авдеевском направлении, - Силы обороны
17:03
Виталий Портников
Путин стремится не просто завоевать Украину, а сделать РФ силой, равноценной Западу, - Портников
16:59
Воевали на стороне окупантов: четырех жителей Донбасса и Луганщины приговорили к 15 годам тюрьмы
16:52
Магучих номинировали на звание лучшей легкоатлетки 2023 года
16:49
Что делать, если укусило или поцарапало бешеное животное: алгоритм действий от Минздрава
16:48
OPINION
Почему в Израиле нет своего Арестовича?
16:34
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:22
Эксклюзив
Усовершенствованные российские дроны "Ланцет" могут летать на расстояние до 70 км, - Гуменюк
16:19
"Я бы их отправил на фронт", - Алиев о футболистах "Динамо", отдыхавших в ночном клубе во время комендантского часа
16:19
Министр иностранных дел Британии прибыл в Израиль
16:09
Обзор
Дания весной передаст Украине F-16: как самолеты изменят баланс сил в нашем небе
16:08
ВВП Украины
МВФ прогнозирует, что госдолг Украины в 2025 году превысит 100% ВВП
16:08
Для украинцев организовали первый эвакуационный рейс из Израиля
15:53
NASA впервые публично покажет образец околоземного астероида
15:52
Обновлено
Суд оставил под стражей подозреваемого в госизмене Шуфрича
15:48
"Варшава - Мариуполь: города руин, борьбы, надежды": в Вильнюсе открыли фотовыставку о сходстве нацистов и россиян
15:34
"Я известный фалерист": Шуфрич объяснил происхождение своей коллекции советских орденов
15:33
РосСМИ заявили, что в результате атаки дронов в Брянской области погиб военный, еще один умер от ранения
15:31
Из-за экономии снарядов враг усилил сброс осколочных боеприпасов с дронов, - Гуменюк
15:26
Хорватия и Испания предоставит Украине €6,5 млн на нужды гуманитарного разминирования
15:24
ООН
В результате авиаударов по сектору Газа погибли 9 сотрудников ООН
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV