Евро-2024: Шотландия разгромила Кипр на старте квалификации
В 1-м туре отборочного раунда Евро-2024 сборная Шотландии разгромно победила Кипр
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился разгромной победой Шотландии со счётом 3:0. В ворота Кипра дубль оформил Скотт Мактоминей, еще один гол забил Джон Макгинн.
В группе А за место на Евро-2024 также сражаются Испания, Норвегия и Грузия.
Евро-2024
Квалификация. 1-й тур
25 марта
Шотландия – Кипр 3:0
Голы: Макгинн, 21, Мактоминей, 87, 90+3
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