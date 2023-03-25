Евро-2024: Шотландия разгромила Кипр на старте квалификации

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился разгромной победой Шотландии со счётом 3:0. В ворота Кипра дубль оформил Скотт Мактоминей, еще один гол забил Джон Макгинн.

В группе А за место на Евро-2024 также сражаются Испания, Норвегия и Грузия.

Евро-2024

Квалификация. 1-й тур

25 марта

Шотландия – Кипр 3:0

Голы: Макгинн, 21, Мактоминей, 87, 90+3