Евро-2024: Сборная Украины определилась, где будет принимать Северную Македонию
Сборная Украины сыграет отборочный матч чемпионата Европы-2024 по футболу против Северной Македонии в Праге
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .
Игра Украина – Северная Македония состоится 14 октября в столице Чехии на стадионе "Спарта" и начнется в 16:00. 17 октября команду Сергея Реброва ждет гостевой матч квалификации Евро-2024 против Мальты. Он стартует на Национальном стадионе в Та-Кале в 21.45.
Украина принимала Мальту в Трнаве (Словакия), а с Англией встречалась во Вроцлаве (Польша).
Сборная Украины по отбору Евро-2024
Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .
На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией, а 12 сентября уступила в Милане Италии – 1:2 .
Сборная Украины после 5 матчей квалификации Евро-2024 имеет 7 очков и делит 2-4 позицию в группе C с Италией (4 матча) и Северной Македонией (5). Лидирует с 13 пунктами Англия, уже сыгравшая 5 матчей. У Мальты – 0 баллов и последняя позиция за 5 игр.
В финальную часть Евро-2024 выйдут две лучшие команды из группы.
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