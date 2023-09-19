Евро-2024: Сборная Украины определилась, где будет принимать Северную Македонию

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

Игра Украина – Северная Македония состоится 14 октября в столице Чехии на стадионе "Спарта" и начнется в 16:00. 17 октября команду Сергея Реброва ждет гостевой матч квалификации Евро-2024 против Мальты. Он стартует на Национальном стадионе в Та-Кале в 21.45.

Украина принимала Мальту в Трнаве (Словакия), а с Англией встречалась во Вроцлаве (Польша).

Сборная Украины по отбору Евро-2024

Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .

На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией, а 12 сентября уступила в Милане Италии – 1:2 .

Сборная Украины после 5 матчей квалификации Евро-2024 имеет 7 очков и делит 2-4 позицию в группе C с Италией (4 матча) и Северной Македонией (5). Лидирует с 13 пунктами Англия, уже сыгравшая 5 матчей. У Мальты – 0 баллов и последняя позиция за 5 игр.

В финальную часть Евро-2024 выйдут две лучшие команды из группы.