Об этом сообщает Федерация футбола Италии.

В федерации заявили, что достигли со Спаллетти договоренность. Он вступит в должность с 1 сентября и будет представлен в роли нового тренера перед отборочными матчами против Северной Македонии (9 сентября) и Украины (12 сентября).

Сборная Италии с 3 очками после двух матчей идет в турнирной таблице третьей. Лидирует с 12 пунктами Англия, вторая, с 6 баллами, Украина. Северная Македония имеет 3 очка, а Мальта – 0.

Кто такой Лучано Спаллетти

Последним местом работы 64-летнего Спаллетти был "Наполи", который он в прошлом сезоне привел к победе в чемпионате Италии. Также он тренировал итальянские "Эмполи", "Сампдорию", "Венецию", "Удинезе", "Анкона", "Роми", "Интер" и российский "Зенит". Весной 2023 итальянец поздравил клуб из Санкт-Петербурга с победой в российском чемпионате.

Карьера Роберто Манчини

58-летний Манчини также тренировал итальянские "Фиорентину", "Лацио", "Интер", английский "Манчестер Сити", турецкий "Галатасарай" и российский "Зенит". Он трижды приводил свои клубы к победе в чемпионате Италии и выигрывал с "Ман Сити" английскую Премьер-лигу.

Роберто Манчини возглавлял сборную Италии с 2018 года. Он привел команду к победе в Евро-2020 и вывел в финал Лиги наций-2023, где итальянцы уступили испанцам. Однако Италия не смогла выйти в финальную часть чемпионата мира-2022.