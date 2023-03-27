Евро-2024: Ротань назвал ключевую причину поражения Украины от Англии

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

По словам Ротаня, сборная Украины могла бы надеяться в Лондоне на положительный результат, если бы дважды не пропустила от Англии в конце первого тайма.

"Я считаю, мы немного недотерпели на исходе первого тайма. Когда пропускаешь голы "в раздевалку", то надо психологически перестраиваться. Когда соперники счет удваивают, то это становится сложной задачей для нашей команды, потому что мы понимаем, против кого играем. Мы играли против Англии, сильной команды, мастерство которой на очень высоком уровне. Могу сказать, что ребята заслуживают большего. У нас очень хорошая команда, ей нужно время, вы увидите, что этот коллектив способен гораздо больше", - рассказал Ротань после поражения со счетом 0:2.

Он добавил, что также сказалось, что для сборной Украины игра против Англии была первой с сентября 2022 года.

"Очень тяжело дается первый матч после такой паузы. Сейчас мы немного омолаживаемся, и этот баланс в будущем даст результат и сделает хорошую команду. Первая игра против сильного соперника показала, что будущее у этой команды есть", - сказал Ротань.

Он также объяснил, почему не выпустил находящегося в хорошей форме Виктора Цыганкова в стартовом составе.

"Когда матч заканчивается с таким результатом, то можно после него многое говорить и оправдываться. Но перед игрой у нас есть план. Мы прекрасно понимали, что первый тайм для нас будет очень тяжелым, сборная Англии будет активно прессовать, накрывать, давать мало времени нам нужно было просто выдержать это давление, хорошо контролировать мяч.На второй тайм была идея, что находящийся в прекрасной форме Цыганков сможет сделать результат своими успешными действиями. К сожалению, планы не сошлись. Можно по-разному это оценивать, но это было мое решение", - подытожил Ротань.