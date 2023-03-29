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Евро-2024: результаты отборочных матчей 28 марта

29 мартa, 2023 среда
05:25
Спорт

Во вторник, 28 марта, были сыграны заключительные матчи 2-го тура квалификационного раунда Евро-2024

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Евро-2024

Квалификация. 2-й тур

28 марта

Группа A

Грузия – Норвегия 1:1

Голы: Микатадзе, 60 – Серлот, 15

Шотландия – Испания 2:0

Голы: Мактоминей, 7, 51

Группа D

Турция – Хорватия 0:2

Голы: Ковачич, 20, 45+4

Уэльс – Латвия 1:0

Гол: Мур, 41

Группа I

Швейцария – Израиль 3:0

Голы: Варгас, 39, Амдуни, 47, Отмер, 52

Румыния – Беларусь 2:1

Голы: Станча, 17, Бурке, 19 - Морозов, 86

Косово – Андорра 1:1

Голы: Жегрова, 59 – Росас Убах, 61

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