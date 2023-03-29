Евро-2024: результаты отборочных матчей 28 марта
Во вторник, 28 марта, были сыграны заключительные матчи 2-го тура квалификационного раунда Евро-2024
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Евро-2024
Квалификация. 2-й тур
28 марта
Группа A
Грузия – Норвегия 1:1
Голы: Микатадзе, 60 – Серлот, 15
Шотландия – Испания 2:0
Голы: Мактоминей, 7, 51
Группа D
Турция – Хорватия 0:2
Голы: Ковачич, 20, 45+4
Уэльс – Латвия 1:0
Гол: Мур, 41
Группа I
Швейцария – Израиль 3:0
Голы: Варгас, 39, Амдуни, 47, Отмер, 52
Румыния – Беларусь 2:1
Голы: Станча, 17, Бурке, 19 - Морозов, 86
Косово – Андорра 1:1
Голы: Жегрова, 59 – Росас Убах, 61
- 27 марта в квалификации чемпионата Европы по футболу сборная Франции обыграла в гостях Ирландию, а Молдова отобрала очки у Чехии.
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