Евро-2024: результаты и расписание матчей 16 октября
В понедельник, 16 октября, проходят семь матчей отборочного турнира чемпионата Европы по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Евро-2024
Квалификация
16 октября
Группа B
21:45 Гибралтар – Ирландия
21:45 Греция – Нидерланды
Группа F
19:00 Азербайджан – Австрия
21:45 Бельгия – Швеция
Группа J
21:45 Босния и Герцеговина – Португалия
21:45 Исландия - Лихтенштейн
21:45 Люксембург – СловакияТрансляции всех матчей доступны на Megogo
Сборная Украины по отбору Евро-2024
Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта 2023 в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2.
На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой (1:0 ). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией, а 12 сентября уступила в Милане Италии – 1:2 .
14 октября Украина победила Северную Македонию со счетом 2:0, набрала 10 очков и занимает третье место в группе C. Македонцы с 7 пунктами идут четвертыми.
Лидирует Англия, имеющая 13 баллов. Италия вторая с 10 очками и опережает украинцев за дополнительными сказочниками. Мальта не набрала ни одного пункта. Италия и Англия имеют по одному матчу в запасе.
Следующий матч команда Реброва сыграет 17 октября в гостях против Мальты.
В финальную часть Евро-2024 выйдут две лучшие команды из группы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
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