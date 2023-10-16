Евро-2024: результаты и расписание матчей 16 октября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Евро-2024

Квалификация

16 октября

Группа B

21:45 Гибралтар – Ирландия

21:45 Греция – Нидерланды

Группа F

19:00 Азербайджан – Австрия

21:45 Бельгия – Швеция

Группа J

21:45 Босния и Герцеговина – Португалия

21:45 Исландия - Лихтенштейн

21:45 Люксембург – Словакия

Сборная Украины по отбору Евро-2024

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Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта 2023 в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2.

На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой (1:0 ). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией, а 12 сентября уступила в Милане Италии – 1:2 .

14 октября Украина победила Северную Македонию со счетом 2:0, набрала 10 очков и занимает третье место в группе C. Македонцы с 7 пунктами идут четвертыми.

Лидирует Англия, имеющая 13 баллов. Италия вторая с 10 очками и опережает украинцев за дополнительными сказочниками. Мальта не набрала ни одного пункта. Италия и Англия имеют по одному матчу в запасе.

Следующий матч команда Реброва сыграет 17 октября в гостях против Мальты.

В финальную часть Евро-2024 выйдут две лучшие команды из группы.