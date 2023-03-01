Об этом сообщает официальный сайт "Аль-Айна" .

По словам Реброва, украинец пропустит минимум один матч чемпионата ОАЭ, в котором "Аль-Айн" 2 марта сыграет против "Диббы".

"Ярмоленко пропустит следующий матч. Работаем, чтобы восстановить его как можно скорее. Некоторые травмы требуют времени, чтобы игрок поправился. Врачи, наблюдающие за его состоянием, определят дату его возвращения", - сказал Ребров.

Андрей Ярмоленко травмировался в матче за Суперкубок ОАЭ против "Аль-Шараджи" (0:1). Поэтому лидер сборной Украины рискует пропустить стартовую игру квалификации Евро-2024, в котором наша команда сыграет 26 марта в Лондоне с Англией.

Ярмоленко в нынешнем сезоне сыграл за "Аль-Айн" 22 матча, забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

За сборную Украины Ярмоленко провел 112 матча и забил 45 мячей.

Ожидается, что Сергей Ребров по завершении контракта с "Аль-Айном" летом 2023 года возглавит сборную Украины. До этого с национальной командой в качестве и. о. главного тренера будет работать Руслан Ротань, параллельно возглавляющий молодежную сборную Украины и "Александрию".

Соперниками украинцев в отборе Евро-2024 кроме Англии также будут Италия, Северная Македония и Мальта.