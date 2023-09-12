Евро-2024: Ребров рассказал о кадровых проблемах сборной Украины перед игрой с Италией

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола .

По словам Реброва, у нескольких игроков перед сегодняшним матчем повреждения, однако они тренируются и готовятся к встрече с Италией, которая начнется в 21:45 в Милане.

"Есть небольшие повреждения. Насколько я вижу, все тренируются. Будем принимать решения после тренировки. У нас есть 25 футболистов, нужно будет делать выбор. Есть микротравмы, которые не очень мешают игрокам", - сказал Ребров.

Также он назвал возможным появление на поле одного из лидеров сборной Украины Андрея Ярмоленко, но отметил, что ему не хватает игровой практики из-за перенесенной травмы.

"Он тренируется, вы видели, что он был с Англией на замене. К сожалению, Андрей не имеет практики, восстанавливается. Последние три-четыре дня Ярмоленко работает в общей группе. Его появление вполне возможно", - рассказал Ребров.

Сборная Украины по отбору Евро-2024

Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .

На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией.

Сборная Украины после 4 матчей квалификации Евро-2024 имеет 7 очков и идет в группе C второй. Лидирует с 13 пунктами Англия после 5 игр.

У сборной Италии 3 матча и 4 балла. Команда делит третье-четвертое место с Северной Македонией. У Мальты – 0 пунктов.