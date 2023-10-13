Евро-2024: Ребров рассказал о кадровых проблемах и новой потере сборной Украины

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

По словам главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, Сергей Кривцов пропустит матч против македонцев из-за травм.

"К сожалению, Сергей Кривцов имеет травму, которая у него была еще в Америке, и в этом матче он не будет участвовать. С другой стороны, Денис Попов возвращается в общую группу и будет тренироваться", - рассказал Ребров на предматчевой пресс-конференции.

В то же время тренер убежден, что двух травмированных лидеров сборной Украины - Виктора Цыганкова и Андрея Ярмоленко - удастся заменить.

"У нас есть игроки, которые могут их заменить. Я уверен, завтра мы сыграем сильнейшим составом, несмотря на травмы некоторых исполнителей. Такие же проблемы есть и у сборной Северной Македонии. Мы на равных условиях", - сказал Ребров.

Матч Украина – Северная Македония состоится 14 октября в Праге и начнется в 16:00.

Сборная Украины в отборе Евро-2024

Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта 2023 года в Лондоне против Англии. Под руководством и. о. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2.

На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией (3:2) и Мальтой (1:0). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией, а 12 сентября уступила в Милане Италии – 1:2.

Сборная Украины после 5 матчей квалификации Евро-2024 имеет 7 очков и делит вторую-четвертую позицию в группе C с Италией (4 матча) и Северной Македонией (5). Лидирует с 13 пунктами Англия, сыгравшая 5 матчей. У Мальты – 0 баллов и последняя позиция после 5 игр.

В финальную часть Евро-2024 выйдут две лучшие команды из группы.