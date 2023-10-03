Евро-2024: Ребров нашел замену травмированному лидеру сборной Украины Цыганкову

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Пихаленок, выступающий за "Днепр-1", заменит Цыганкова из испанской "Жироны" в основном списке игроков сборной Украины, вызванных на матчи против Северной Македонии (14 октября в Праге) и Мальты (17 октября в Та-Кале).

Виктор Цыганков травмировался 30 сентября в матче чемпионата Испании против "Реала" (0:3). Из-за повреждения бедра украинец пропустит около месяца.

Состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия), Андрей Лунин ("Реал", Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба - "Шахтер"), Денис Попов, Александр Караваев (оба - "Динамо"), Виталий Мыколенко ("Эвертон", Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Сергей Кривцов ("Интер Майами", США), Богдан Михайличенко ("Динамо", Хорватия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба - "Динамо"), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все - "Шахтер"), Александр Зинченко ("Арсенал", Англия), Михаил Мудрык ("Челси") , Англия), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа", Италия), Александр Пихаленок ("Днепр-1").

Нападающие: Роман Яремчук ("Валенсия", Испания), Артем Довбык ("Жирона", Испания), Владислав Ванат ("Динамо").

Резервный список: Александр Сваток, ("Днепр-1"), Александр Тимчик ("Динамо").

Сборная Украины в отборе Евро-2024

Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта 2023 года в Лондоне против Англии. Под руководством и.о. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2.

На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной с побед над Северной Македонией (3:2) и Мальтой (1:0). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией, а 12 сентября уступила в Милане Италии – 1:2.

Сборная Украины после 5 матчей квалификации Евро-2024 имеет 7 очков и делит 2-4 позицию в группе C с Италией (4 матча) и Северной Македонией (5). Лидирует с 13 пунктами Англия, уже сыгравшая 5 матчей. У Мальты – 0 баллов и последняя позиция за 5 игр.

В финальную часть Евро-2024 выйдут две лучшие команды из группы.