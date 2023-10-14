Евро-2024: расписание всех отборочных матчей 14 октября
В субботу, 14 октября, сыграют семь матчей отборочного турнира чемпионата Европы по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Евро-2024
Квалификация. 7-й тур
14 октября
16:00 Северная Ирландия – Сан-Марино
16:00 Украина – Северная Македония
19:00 Болгария – Литва
19:00 Словения – Финляндия
21:45 Дания - Казахстан
21:45 Италия – Мальта
21:45 Венгрия – Сербия
*Трансляция всех матчей доступна на Megogo
Сборная Украины по отбору Евро-2024
Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта 2023 в Лондоне против Англии. Под руководством и. о. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2.
На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией (3:2) и Мальтой (1:0). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией, а 12 сентября уступила в Милане Италии – 1:2.
Сборная Украины после 5 матчей квалификации Евро-2024 имеет 7 очков и делит 2-4 позицию в группе C с Италией (4 матча) и Северной Македонией (5). Лидирует с 13 пунктами Англия, уже сыгравшая 5 матчей. У Мальты – 0 баллов и последняя позиция за 5 игр.
В финальную часть Евро-2024 выйдут две лучшие команды из группы.
Сборную Украины ждут матчи против Северной Македонии (14 октября в Праге) и Мальты (17 октября в Та-Кале).
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