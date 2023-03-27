Евро-2024: Расписание всех матчей и трансляций 27 марта
В понедельник, 27 марта, в квалификации Евро-2024 Франция встречается с Ирландией, а Нидерланды принимают Гибралтар
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Евро-2024
Квалификация. 2-й тур
27 марта
Группа B
21:45 Нидерланды – Гибралтар
21:45 Ирландия – Франция
Группа E
21:45 Польша – Албания
21:45 Молдова – Чехия
Группа F
21:45 Швеция – Азербайджан
21:45 Австрия – Эстония
Группа G
21:45 Венгрия – Болгария
21:45 Черногория – Сербия
Трансляции всех матчей - на Megogo
- 26 марта в стартовом матче квалификации чемпионата Европы сборная Украины уступила в Лондоне Англии - 0:2 .
- Тренер сборной Украины Руслан Ротань заявил , что залогом поражения в матче отбора Евро-2024 от Англии стали два пропущенных гола в конце первого тайма.
- В других матчах воскресенья Казахстан сенсационно победил Данию, а Италия обыграла Мальту в игре соперников сборной Украины.
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