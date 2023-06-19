Евро-2024: Расписание отборочных матчей и трансляций 19 июня
В понедельник, 19 июня, сборная Украины сыграет в квалификации Евро-2024 с Мальтой, а в другом матче группы С Англия встретится с Северной Македонией
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Евро-2024. Квалификация
4-й тур
19 июня
Группа B
21:45. Франция – Греция
21:45. Ирландия - Гибралтар
Группа С
19:00. Украина - Мальта
21:45. Англия – Северная Македония
Группа D
19:00. Армения – Латвия
21:45. Турция – Уэльс
Группа H
19:00. Финляндия – Сан-Марино
21:45. Северная Ирландия – Казахстан
21:45. Словения – Дания
Группа I
21:45. Швейцария – Румыния
21:45. Израиль – Андорра
21:45. Беларусь - Косово
Трансляции всех матчей на Megogo
-
16 июня в 3-м туре квалификации Евро-2024 сборная Украины обыграла Северную Македонию со счетом 3:2. Эспрессо провел текстовую онлайн-трансляцию.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.78
Покупка 36.78Продажа 37.35
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 40.98
- Актуальное
- Важное