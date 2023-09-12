Евро-2024: расписание отборочных матчей и трансляций 12 сентября
Во вторник, 12 сентября, состоятся девять матчей квалификации чемпионата Европы по футболу, Украина встретится с Италией
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Трансляции всех матчей квалификации Евро-2024 можно посмотреть на OTT-платформе Megogo. Матч Италия – Украина также можно будет посмотреть на региональных телеканалах Суспильного.
Евро-2024
Квалификация
12 сентября
Группа A
21:45 Испания – Кипр
21:45 Норвегия – Грузия
Группа C
21:45 Италия – Украина
21:45 Мальта – Северная Македония
Группа I
21:45 Израиль – Беларусь
21:45 Румыния – Косово
21:45 Швейцария – Андорра
Группа F
21:45 Бельгия - Эстония
21:45 Швеция – Австрия
Сборная Украины по отбору Евро-2024
Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта в Лондоне против Англии. Под руководством и. о. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .
На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией.
Сборная Украины после 4 матчей квалификации Евро-2024 имеет 7 очков и идет в группе C второй. Лидирует с 13 пунктами Англия после 5 игр.
У сборной Италии 3 матча и 4 балла. Команда делит третье-четвертое место с Северной Македонией. У Мальты – 0 пунктов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.43 Покупка 37.43Продажа 38.19
- EUR Покупка 40.24Продажа 41.25
- Актуальное
- Важное