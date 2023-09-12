Евро-2024: расписание отборочных матчей и трансляций 12 сентября

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Трансляции всех матчей квалификации Евро-2024 можно посмотреть на OTT-платформе Megogo. Матч Италия – Украина также можно будет посмотреть на региональных телеканалах Суспильного.

Евро-2024

Квалификация

12 сентября

Группа A

21:45 Испания – Кипр

21:45 Норвегия – Грузия

Группа C

21:45 Италия – Украина

21:45 Мальта – Северная Македония

Группа I

21:45 Израиль – Беларусь

21:45 Румыния – Косово

21:45 Швейцария – Андорра

Группа F

21:45 Бельгия - Эстония

21:45 Швеция – Австрия

Сборная Украины по отбору Евро-2024

Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта в Лондоне против Англии. Под руководством и. о. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .

На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией.

Сборная Украины после 4 матчей квалификации Евро-2024 имеет 7 очков и идет в группе C второй. Лидирует с 13 пунктами Англия после 5 игр.

У сборной Италии 3 матча и 4 балла. Команда делит третье-четвертое место с Северной Македонией. У Мальты – 0 пунктов.