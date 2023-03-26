Евро-2024: расписание отборочных матчей 26 марта

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во 2-м туре квалификации Евро-2024 сборная Украины сыграет с Англией. Матч пройдет 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Также в группе C соревнуются Северная Македония и Мальта – эти команды сыграли матч 1-го тура 2:1 в пользу македонцев. С идентичным счётом Англия победила Италию.

Официальным транслятором квалификации Евро-2024 является Megogo. Медиасервис транслирует все матчи, кроме выступлений сборной Беларуси.

Евро-2024

Квалификация. 2-й тур

26 марта

16:00 Казахстан – Дания (Группа H)

19:00 Англия – Украина (Группа C)

19:00 Лихтенштейн – Исландия (Группа J)

19:00 Словения – Сан-Марино (Группа H)

21:45 Люксембург – Португалия (Группа J)

21:45 Северная Ирландия – Финляндия (Группа H)

21:45 Словакия – Босния и Герцеговина (Группа J)

21:45 Мальта – Италия (Группа C)