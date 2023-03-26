Евро-2024: расписание отборочных матчей 26 марта
В воскресенье, 26 марта, стартует 2-й тур отборочного раунда Евро-2024
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во 2-м туре квалификации Евро-2024 сборная Украины сыграет с Англией. Матч пройдет 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
Также в группе C соревнуются Северная Македония и Мальта – эти команды сыграли матч 1-го тура 2:1 в пользу македонцев. С идентичным счётом Англия победила Италию.
Официальным транслятором квалификации Евро-2024 является Megogo. Медиасервис транслирует все матчи, кроме выступлений сборной Беларуси.
Евро-2024
Квалификация. 2-й тур
26 марта
16:00 Казахстан – Дания (Группа H)
19:00 Англия – Украина (Группа C)
19:00 Лихтенштейн – Исландия (Группа J)
19:00 Словения – Сан-Марино (Группа H)
21:45 Люксембург – Португалия (Группа J)
21:45 Северная Ирландия – Финляндия (Группа H)
21:45 Словакия – Босния и Герцеговина (Группа J)
21:45 Мальта – Италия (Группа C)
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