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Евро-2024: расписание отборочных матчей 24 марта

24 мартa, 2023 пятница
05:30
Спорт

В пятницу, 24 марта, будут сыграны еще 8 матчей первого тура квалификации Евро-2024

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинская команда пропускает первый тур отбора. Во 2-м туре квалификации Евро-2024 сборная Украины сыграет с Англией. Матч пройдет 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Также в группе C соревнуются Северная Македония и Мальта – эти команды сыграли матч 1-го тура 2:1 в пользу македонцев. С идентичным счётом Англия победила Италию.

Транслятор всех матчей отбора Евро-2024 является медиасервис Megogo.

Евро-2024

Квалификация. 1-й тур

24 марта

19:00 Болгария – Черногория (Группа G)

21:45 Гибралтар – Греция (Группа B)

21:45 Молдова – Фарерские острова (Группа E)

21:45 Сербия - Литва (Группа G)

21:45 Австрия - Азербайджан (Группа F)

21:45 Швеция - Бельгия (Группа F)

21:45 Чехия - Польша (Группа E)

21:45 Франция – Нидерланды (Группа B)

Сборная Украины
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