Евро-2024: расписание отборочных матчей 17 октября
Во вторник, 17 октября, будут сыграны семь матчей 8-го тура квалификации Евро-2024.
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Евро-2024
Квалификация. 8-й тур
17 октября
19:00 Финляндия – Казахстан
21:45 Англия – Италия
21:45 Литва – Венгрия
21:45 Мальта – Украина
21:45 Северная Ирландия – Словения
21:45 Сан-Марино - Дания
21:45 Сербия – Черногория
*Трансляция матчей доступна на Megogo
Сборная Украины по отбору Евро-2024
Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта 2023 в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .
На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией, а 12 сентября уступила в Милане Италии – 1:2 .
14 октября Украина победила Северную Македонию со счетом 2:0, набрала 10 очков и занимает второе-третье место в группе C. Македонцы с 7 пунктами идут четвертыми.
Лидирует Англия, имеющая 13 баллов. Италия вторая-третья с 10 очками. Мальта не набрала ни одного пункта. Италия и Англия имеют по одному матчу в запасе.
Следующий матч команда Реброва сыграет 17 октября в гостях против Мальты.
В финальную часть Евро-2024 выйдут две лучшие команды из группы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
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