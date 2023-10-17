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Евро-2024: расписание отборочных матчей 17 октября

17 октября, 2023 вторник
08:22
Спорт Михайло Мудрик (праворуч), Україна - Північна Македонія

Во вторник, 17 октября, будут сыграны семь матчей 8-го тура квалификации Евро-2024.

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Евро-2024

Квалификация. 8-й тур

17 октября

19:00 Финляндия – Казахстан

21:45 Англия – Италия

21:45 Литва – Венгрия

21:45 Мальта – Украина

21:45 Северная Ирландия – Словения

21:45 Сан-Марино - Дания

21:45 Сербия – Черногория

*Трансляция матчей доступна на Megogo

Сборная Украины по отбору Евро-2024

Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта 2023 в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .

На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией, а 12 сентября уступила в Милане Италии – 1:2 .

14 октября Украина победила Северную Македонию со счетом 2:0, набрала 10 очков и занимает второе-третье место в группе C. Македонцы с 7 пунктами идут четвертыми.

Лидирует Англия, имеющая 13 баллов. Италия вторая-третья с 10 очками. Мальта не набрала ни одного пункта. Италия и Англия имеют по одному матчу в запасе.

Следующий матч команда Реброва сыграет 17 октября в гостях против Мальты.

В финальную часть Евро-2024 выйдут две лучшие команды из группы.

Сборная Украины
Евро-2024
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