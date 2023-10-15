Евро-2024: расписание отборочных матчей 15 октября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Евро-2024

Квалификация. 8-й тур

15 октября

16:00 Грузия – Кипр

19:00 Чехия – Фарерские острова.

19:00 Швейцария – Беларусь

21:45 Норвегия – Испания

21:45 Польша – Молдова

21:45 Румыния – Андорра

21:45 Турция – Латвия

21:45 Уэльс – Хорватия

*Трансляция матчей доступна на Megogo

Сборная Украины по отбору Евро-2024

Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта 2023 в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .

На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией, а 12 сентября уступила в Милане Италии – 1:2 .

14 октября Украина победила Северную Македонию со счетом 2:0, набрала 10 очков и занимает второе-третье место в группе C. Македонцы с 7 пунктами идут четвертыми.

Лидирует Англия, имеющая 13 баллов. Италия вторая-третья с 10 очками. Мальта не набрала ни одного пункта. Италия и Англия имеют по одному матчу в запасе.

Следующий матч команда Реброва сыграет 17 октября в гостях против Мальты.

В финальную часть Евро-2024 выйдут две лучшие команды из группы.