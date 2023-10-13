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Евро-2024: расписание отборочных матчей 13 октября

13 октября, 2023 пятница
05:55
Спорт

В пятницу, 13 октября, в квалификации чемпионата Европы по футболу будут сыграны еще 7 матчей

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Евро-2024

Квалификация. 7-й тур

13 октября

19:00 Эстония – Азербайджан

21:45 Австрия – Бельгия

21:45 Ирландия – Греция

21:45 Исландия – Люксембург

21:45 Лихтенштейн – Босния и Герцеговина.

21:45 Нидерланды – Франция

21:45 Португалия – Словакия

*Трансляция всех матчей доступна на Megogo

Кріштіану Роналду, збірна Португалії, Євро-2024

Фото: Getty Images

Сборная Украины по отбору Евро-2024

Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта 2023 в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2.

На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией (3:2) и Мальтой (1:0). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией, а 12 сентября уступила в Милане Италии – 1:2.

Сборная Украины после 5 матчей квалификации Евро-2024 имеет 7 очков и делит 2-4 позицию в группе C с Италией (4 матча) и Северной Македонией (5). Лидирует с 13 пунктами Англия, уже сыгравшая 5 матчей. У Мальты – 0 баллов и последняя позиция за 5 игр.

В финальную часть Евро-2024 выйдут две лучшие команды из группы.

В эту международную паузу сборную Украины ждут матчи против Северной Македонии (14 октября в Праге) и Мальты (17 октября в Та-Кале).

Евро-2024
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