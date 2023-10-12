Евро-2024: расписание отборочных матчей 12 октября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Евро-2024

Квалификация. 7-й тур

12 октября

19:00 Латвия – Армения

21:45 Албания – Чехия

21:45 Андорра – Косово

21:45 Беларусь - Румыния

21:45 Испания – Шотландия

21:45 Кипр – Норвегия

21:45 Фарерские острова - Польша

21:45 Хорватия – Турция

*Трансляция матчей доступна на медиасервисе Megogo

Сборная Украины по отбору Евро-2024

Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта 2023 в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2.

На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией (3:2) и Мальтой (1:0). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией, а 12 сентября уступила в Милане Италии – 1:2.

Сборная Украины после 5 матчей квалификации Евро-2024 имеет 7 очков и делит 2-4 позицию в группе C с Италией (4 матча) и Северной Македонией (5). Лидирует с 13 пунктами Англия, уже сыгравшая 5 матчей. У Мальты – 0 баллов и последняя позиция за 5 игр.

В финальную часть Евро-2024 выйдут две лучшие команды из группы.

В эту международную паузу сборную Украины ждут матчи против Северной Македонии (14 октября в Праге) и Мальты (17 октября в Та-Кале).