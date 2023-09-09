Евро-2024: расписание матчей и трансляций 9 сентября
В субботу, 9 сентября, будут сыграны еще 7 матчей 5-го тура квалификации чемпионата Европы по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Трансляции всех отборочных матчей можно просмотреть на OTT-платформе Megogo.
Евро-2024. Квалификация
5-й тур
8 сентября
Группа C
19:00 Украина – Англия
21:45 Северная Македония – Италия
Группа F
16:00 Азербайджан – Бельгия
19:00 Эстония – Швеция
Группа I
19:00 Андорра – Беларусь
21:45 Румыния – Израиль
21:45 Косово - Швейцария
Сборная Украины по квалификации Евро-2024
Украина сыграет против Англии 9 сентября во Вроцлаве, а с Италией встретится 12 сентября в Милане.
Еспресо проведет текстовый онлайн матч Украина - Англия.
Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2.
На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). Также украинцы сыграли 12 июня в товарищеском матче вничью с Германией ( 3:3 ).
У сборной Украины после трех матчей квалификации Евро-2024 есть 6 очков и идет в группе C второй. Лидирует с 12 пунктами Англия, которая, кроме украинцев, победила Италию (2:1), Мальту (4:0) и Северную Македонию (7:0). Итальянцы и македонцы имеют по 3 балла, мальтийцы – 0.
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