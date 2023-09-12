Евро-2024: Португалия забила 9 голов Люксембурга, результаты других матчей 11 сентября

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Евро-2024

Квалификация

11 сентября

Группа D

Армения – Хорватия 0:1

Гол : Крамарич, 13

Латвия - Уэльс 0:2

Голы : Ремси, 29, Брукс, 90+6

Группа J

Исландия - Босния и Герцеговина 1:0

Гол : Финнбогасон, 90+1

Португалия – Люксембург 9:0

Голы : Инасиу, 12, 45+3, Рамуш, 18, 34, Диогу Жота, 57, 77, Орта, 67, Фернендеш, 83, Жоау Фелиш, 88

Словакия – Лихтенштейн 3:0

Голы : Ганцко, 1, Дуда, 3, Мак, 6

Сборная Украины по отбору Евро-2024

Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта в Лондоне против Англии. Под руководством и.о. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .

На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией.

Сборная Украины после 4 матчей квалификации Евро-2024 имеет 7 очков и идет в группе C второй. Лидирует с 13 пунктами Англия после 5 игр.

У сборной Италии 3 матча и 4 балла. Команда делит третье-четвертое место с Северной Македонией. У Мальты – 0 пунктов.

Следующий матч сборная Украины проведет 12 сентября в Милане против Италии.