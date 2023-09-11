Евро-2024: Польша проиграла Албании, результаты других матчей 10 сентября
В воскресенье, 10 сентября, состоялось девять отборочных матчей чемпионата Европы по футболу, Польша неожиданно уступила Албании.
Евро-2024
Квалификация
10 сентября
Группа B
Ирландия – Нидерланды 1:2
Голы : Ида, 4 - Гакпо, 19, Вегхорст, 56
Греция – Гибралтар 5:0
Голы : Пелкас, 9, Мавропанос, 23, 82, Масурас, 70, 90+1
Группа E
Албания – Польша 2:0
Голы : Асани, 37, Даку, 62
Фарерские острова – Молдова 0:1
Гол : Раце, 53
Группа G
Литва – Сербия 1:3
Голы : Паулаускас, 45 - Митрович 21, 32, 43
Черногория – Болгария 2:1
Голы : Савич, 45+1, Йоветич, 90+6 - Боруков, 79
Удаление : Вуячич, 59 (Черногория)
Нереализованный пенальти : Делев, 61 (Болгария)
Группа H
Финляндия – Дания 0:1
Гол : Гейбьерг, 86
Казахстан – Северная Ирландия 1:0
Гол : Самородов, 27
Сан-Марино - Словения 0:4
Голы : Ипотник, 4, Млакар, 16, Ловрич, 61, Корничник, 67
Сборная Украины по отбору Евро-2024
Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта в Лондоне против Англии. Под руководством и.о. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .
На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной с побед над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией.
Сборная Украины после 4 матчей квалификации Евро-2024 имеет 7 очков и идет в группе C второй. Лидирует с 13 пунктами Англия после 5 игр.
У сборной Италии 3 матча и 4 балла. Команда разделяет третье-четвертое места с Северной Македонией. У Мальты – 0 пунктов.
Следующий матч сборная Украины проведет 12 сентября в Милане против Италии.
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