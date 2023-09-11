Евро-2024: Польша проиграла Албании, результаты других матчей 10 сентября

Евро-2024

Квалификация

10 сентября

Группа B

Ирландия – Нидерланды 1:2

Голы : Ида, 4 - Гакпо, 19, Вегхорст, 56

Греция – Гибралтар 5:0

Голы : Пелкас, 9, Мавропанос, 23, 82, Масурас, 70, 90+1

Группа E

Албания – Польша 2:0

Голы : Асани, 37, Даку, 62

Фарерские острова – Молдова 0:1

Гол : Раце, 53

Группа G

Литва – Сербия 1:3

Голы : Паулаускас, 45 - Митрович 21, 32, 43

Черногория – Болгария 2:1

Голы : Савич, 45+1, Йоветич, 90+6 - Боруков, 79

Удаление : Вуячич, 59 (Черногория)

Нереализованный пенальти : Делев, 61 (Болгария)

Группа H

Финляндия – Дания 0:1

Гол : Гейбьерг, 86

Казахстан – Северная Ирландия 1:0

Гол : Самородов, 27

Сан-Марино - Словения 0:4

Голы : Ипотник, 4, Млакар, 16, Ловрич, 61, Корничник, 67

Сборная Украины по отбору Евро-2024

Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта в Лондоне против Англии. Под руководством и.о. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .

На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной с побед над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией.

Сборная Украины после 4 матчей квалификации Евро-2024 имеет 7 очков и идет в группе C второй. Лидирует с 13 пунктами Англия после 5 игр.

У сборной Италии 3 матча и 4 балла. Команда разделяет третье-четвертое места с Северной Македонией. У Мальты – 0 пунктов.

Следующий матч сборная Украины проведет 12 сентября в Милане против Италии.