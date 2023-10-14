Евро-2024: определились 4 участника финальной части турнира

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Сборная Франции благодаря дублю Килиана Мбаппе победила у гостя Нидерланды (2:1), набрала 18 очков и обеспечила себе как минимум вторую позицию (в финальную часть выходят две лучшие команды из группы). Следом за командой Дидье Дешама в группе B расположились Греция (12 пунктов), Нидерланды (9), Ирландия (3) и Гибралтар (0).

Дубль Криштиану Роналду помог Португалии переиграть Словакию (3:2), набрать 21 очков и выйти на Евро-2024 из группы J. Позади португальцев идут словаки (13), Люксембург (11), Босния и Герцеговина (9), Исландия (7) и Лихтенштейн (0).

Бельгия в группе F обыграла Австрию (3:2) и с 16 очками осталась лидером. Австрийцы имеют 13 пунктов и опережают Швецию (6), Азербайджан (4) и Эстонию (1).

Кроме Франции, Португалии и Бельгии, путевку на Евро-2024 на правах хозяина ранее получила Германия.

Сборная Украины по отбору Евро-2024

Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта 2023 в Лондоне против Англии. Под руководством и. о. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .

На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной с побед над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией, а 12 сентября уступила в Милане Италии – 1:2 .

Сборная Украины после 5 матчей квалификации Евро-2024 имеет 7 очков и разделяет вторую-четвертую позицию в группе C с Италией (4 матча) и Северной Македонией (5). Лидирует с 13 пунктами Англия, сыгравшая 5 матчей. У Мальты – 0 баллов и последняя позиция после 5 игр.

Украина 14 октября сыграет с Северной Македонией, а 17 октября встретится с Мальтой.