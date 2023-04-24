Евро-2024: Министерство молодежи и спорта приняло решение о дальнейшем участии сборной Украины в отборе
Министерство молодежи и спорта разрешило сборной Украины по футболу продолжить выступления в квалификации Евро-2024, несмотря на выступление в отборе Беларуси
Об этом сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в facebook .
По его словам, УАФ получила от Министерства молодежи и спорта разъяснение, согласно которому сборная Украины продолжит выступления в отборе на чемпионат Европы-2024.
"Учитывая решение исполкома УЕФА от 27.05.2022 по разведению украинских и белорусских футбольных команд при жеребьевке международных соревнований под эгидой организации, структурные подразделения Министерство молодежи и спорта будут осуществлять мониторинг участия украинских команд в международных соревнованиях, в которых примут участие и белорусские команды. В случае выявления фактов возможных случаев очных встреч украинских и белорусских футбольных команд, должны быть задействованы требования пункта 1 упомянутого приказа Министерства молодежи и спорта", - говорится в разъяснении.
Павелко добавил, что также нет никаких препятствий для выступлений молодежной сборной Украины в финальной части Евро-2023.
- 17 апреля в Министерстве молодежи и спорта заявили, что сборная Украины продолжит участие в квалификации Евро-2024 , несмотря на запрет Министерства молодежи и спорта на участие в турнирах, где выступают атлеты из РФ и Беларуси.
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