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Евро-2024: Лучший бомбардир Европы пропустит матч против Испании

21 мартa, 2023 вторник
12:13
Спорт Эрлинг Холланд

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд из-за повреждения пропустит стартовый матч квалификации Евро-2024 против Испании

Об этом сообщает footbal.no .

Форварда после медицинского обследования отпустили из расположения сборной в "Манчестер сити", где он будет находиться под наблюдением врачей. 22-летний норвежец почувствовал боль в области паха после матча с "Бернли" (6:0) в Кубке Англии.

Таким образом, Холанд пропустит стартовую игру отбора Евро-2024 против Испании, которая состоится 25 марта в Малаге и матч против Грузии, с которой скандинавы сыграют 28 марта в Батуми. Вместе с сборными в группе A выступят Шотландия и Кипр.

В нынешнем сезоне Холанд сыграл за "Манчестер сити" 37 матчей, забил 42 гола и отдал 5 результативных передач. Сейчас он лучший бомбардир Европы и лидирует в борьбе за "Золотую бутсу".

За сборную Норвегии нападающий провел 23 игры и забил 21 мяч.



 
Эрлинг Холанд
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