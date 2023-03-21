Евро-2024: Лучший бомбардир Европы пропустит матч против Испании
Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд из-за повреждения пропустит стартовый матч квалификации Евро-2024 против Испании
Об этом сообщает footbal.no .
Форварда после медицинского обследования отпустили из расположения сборной в "Манчестер сити", где он будет находиться под наблюдением врачей. 22-летний норвежец почувствовал боль в области паха после матча с "Бернли" (6:0) в Кубке Англии.
Таким образом, Холанд пропустит стартовую игру отбора Евро-2024 против Испании, которая состоится 25 марта в Малаге и матч против Грузии, с которой скандинавы сыграют 28 марта в Батуми. Вместе с сборными в группе A выступят Шотландия и Кипр.
В нынешнем сезоне Холанд сыграл за "Манчестер сити" 37 матчей, забил 42 гола и отдал 5 результативных передач. Сейчас он лучший бомбардир Европы и лидирует в борьбе за "Золотую бутсу".
За сборную Норвегии нападающий провел 23 игры и забил 21 мяч.
- 15 марта Холанд забил 5 голов и помог "Ман Сити" уничтожить "Лейпциг" в Лиге чемпионов.
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