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Евро-2024: Как выглядит турнирная таблица после поражения Украины от Англии

27 мартa, 2023 понедельник
07:30
Спорт

Сборная Англии благодаря победе над Украиной стала единоличным лидером группы C в квалификации Евро-2024.

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

26 марта Англия победила дома Украину 2:0, а Италия на выезде одолела с аналогичным счетом Мальту.

Сборная Англии набрала 6 очков и стала единоличным лидером группы C. Италия имеет 3 пункта и занимает второе место, третьей идет Северная Македония, у которой также 3 балла. Украина и Мальта не набрали ни одного очка, команда Руслана Ротаня опережает соперника благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Следующую игру украинцы сыграют в гостях 16 июня против Северной Македонии.

Инфографика – uefa.com

Сборная Украины
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