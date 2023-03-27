Евро-2024: Как выглядит турнирная таблица после поражения Украины от Англии
Сборная Англии благодаря победе над Украиной стала единоличным лидером группы C в квалификации Евро-2024.
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
26 марта Англия победила дома Украину 2:0, а Италия на выезде одолела с аналогичным счетом Мальту.
Сборная Англии набрала 6 очков и стала единоличным лидером группы C. Италия имеет 3 пункта и занимает второе место, третьей идет Северная Македония, у которой также 3 балла. Украина и Мальта не набрали ни одного очка, команда Руслана Ротаня опережает соперника благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
Следующую игру украинцы сыграют в гостях 16 июня против Северной Македонии.
Инфографика – uefa.com
- 26 марта в стартовом матче квалификации чемпионата Европы сборная Украины уступила в Лондоне Англии - 0:2 .
- В других матчах воскресенья Казахстан сенсационно победил Данию, а Италия обыграла Мальту в игре соперников сборной Украины.
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