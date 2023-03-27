Евро-2024: Италия одолела Мальту, Казахстан шокировал Данию, результаты всех матчей 26 марта
26 марта в квалификации Евро-2024 Казахстан сенсационно победил Данию, а Италия обыграла Мальту в игре соперников сборной Украины.
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Евро-2024
Квалификация. 2-й тур
26 марта
Группа C
Англия – Украина 2:0
Голы : Кейн, 37, Сака, 40
Мальта – Италия 0:2
Голы : Ретеги, 15, Пессина, 27
Группа H
Казахстан - Дания 3:2
Голы : Зайнутдинов, 73, Тагиберген, 86, Аймбетов, 89 – Гейлунд, 21, 35
Удаление : Аймбетов, 90+6
Словения – Сан-Марино 2:0
Голы : Шешко, 56, Ди Майо 60 (авт.)
Северная Ирландия – Финляндия 0:1
Гол : Каллман, 28
Группа J
Лихтенштейн – Исландия 0:7
Голы : Олафссон, 3, Гаральдссон, 38, Гунарссон, 48, 68, 73, Гудйонсен, 85, Эллертссон, 87
Люксембург – Португалия 0:6
Голы : Роналду, 9, 31, Жоау Феликс, 15, Бернарду Силва, 18, Отавиу, 77, Луау, 88
Нереализованный пенальти : Леау, 85
Словакия – Босния и Герцеговина 2:0
Гол : Мак, 13, Гараслин, 40
- 26 марта в стартовом матче квалификации чемпионата Европы сборная Украины уступила в Лондоне Англии - 0:2 .
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