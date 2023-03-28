Евро-2024: Испания играет с Шотландией, расписание других матчей и трансляций 28 марта
Во вторник, 28 марта, в квалификации Евро-2024 сборная Испании встречается в гостях с Шотландией, а Турция принимает Хорватию.
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Евро-2024
Квалификация
2-й тур
28 марта
Группа A
19:00 Грузия – Норвегия
21:45 Шотландия – Испания
Группа D
21:45 Турция – Хорватия
21:45 Уэльс – Латвия
Группа I
21:45 Швейцария – Израиль
21:45 Румыния – Беларусь
21:45 Косово – Андорра
Трансляции всех матчей - на Megogo
- 26 марта в стартовом матче квалификации чемпионата Европы сборная Украины уступила в Лондоне Англии - 0:2 .
- Тренер сборной Украины Руслан Ротань заявил , что залогом поражения в матче отбора Евро-2024 от Англии стали два пропущенных гола в конце первого тайма.
- В других матчах воскресенья Казахстан сенсационно победил Данию, а Италия обыграла Мальту в игре соперников сборной Украины.
- 27 марта сборная Франции обыграла в гостях Ирландию , а Молдова отобрала очки у Чехии.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.93
Покупка 37.93Продажа 38.71
-
EUR
Покупка 40.39Продажа 41.31
- Актуальное
- Важное