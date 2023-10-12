Евро-2024: игру Израиля против Косово перенесли на неопределенный срок

Об этом сообщает УЕФА в twitter .

Игра, которая должна была состояться 15 октября в Приштине, перенесена на неопределенный срок из-за нападения ХАМАС на Израиль. Новую дату матча объявят позже.

Ранее УЕФА перенес матч квалификации Евро-2024 между Израилем и Швейцарией на 15 ноября.

Израиль в отборе выступает в группе I, имеет 11 очков и занимает в турнирной таблице третье место. Косов с 4 пунктами – пятое. Лидирует с 14 баллами Швейцария, второй с 12 очками идет Румыния. В Беларуси 4 пункта, в Андорре – 2.

В финальную часть турнира выйдут две лучшие команды из группы.