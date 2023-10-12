Евро-2024: игру Израиля против Косово перенесли на неопределенный срок
Отборочный матч чемпионата Европы между сборными Израиля и Косово перенесли с 15 октября на неопределенный срок
Об этом сообщает УЕФА в twitter .
Игра, которая должна была состояться 15 октября в Приштине, перенесена на неопределенный срок из-за нападения ХАМАС на Израиль. Новую дату матча объявят позже.
Ранее УЕФА перенес матч квалификации Евро-2024 между Израилем и Швейцарией на 15 ноября.
Израиль в отборе выступает в группе I, имеет 11 очков и занимает в турнирной таблице третье место. Косов с 4 пунктами – пятое. Лидирует с 14 баллами Швейцария, второй с 12 очками идет Румыния. В Беларуси 4 пункта, в Андорре – 2.
В финальную часть турнира выйдут две лучшие команды из группы.
- 9 октября УЕФА объявил о переносе запланированных на октябрь международных матчей, которые должны были состояться в Израиле.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.44 Покупка 37.44Продажа 38.12
- EUR Покупка 39.76Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное