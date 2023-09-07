Евро-2024: Франция принимает Ирландию, расписание всех матчей и трансляций 7 сентября
В четверг, 7 сентября, девятью матчами возобновляется квалификация чемпионата Европы по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Трансляции всех отборочных матчей можно просмотреть на OTT-платформе Megogo.
Евро-2024
Квалификация
7 сентября
Группа B
21:45 Франция – Ирландия
21:45 Нидерланды – Греция
Группа E
21:45 Польша – Фарерские острова
21:45 Чехия – Албания
Группа G
19:00 Литва – Черногория
21:45 Сербия – Венгрия
Группа H
17:00 Казахстан – Финляндия
21:45 Дания – Сан-Марино
21:45 Словения – Северная Ирландия
Сборная Украины по квалификации Евро-2024
Украина сыграет против Англии 9 сентября во Вроцлаве, а с Италией встретится 12 сентября в Милане.
Эспрессо проведет текстовый онлайн матч Украина - Англия.
Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта в Лондоне против Англии. Под руководством и.о. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .
На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). Также украинцы сыграли 12 июня в товарищеском матче вничью с Германией ( 3:3 ).
У сборной Украины после трех матчей квалификации Евро-2024 есть 6 очков и идет в группе C второй. Лидирует с 12 пунктами Англия, которая, кроме украинцев, победила Италию (2:1), Мальту (4:0) и Северную Македонию (7:0). Итальянцы и македонцы имеют по 3 балла, мальтийцы – 0.
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