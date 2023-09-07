Евро-2024: Франция принимает Ирландию, расписание всех матчей и трансляций 7 сентября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Трансляции всех отборочных матчей можно просмотреть на OTT-платформе Megogo.

Евро-2024

Квалификация

7 сентября

Группа B

21:45 Франция – Ирландия

21:45 Нидерланды – Греция

Группа E

21:45 Польша – Фарерские острова

21:45 Чехия – Албания

Группа G

19:00 Литва – Черногория

21:45 Сербия – Венгрия

Группа H

17:00 Казахстан – Финляндия

21:45 Дания – Сан-Марино

21:45 Словения – Северная Ирландия

Сборная Украины по квалификации Евро-2024

Украина сыграет против Англии 9 сентября во Вроцлаве, а с Италией встретится 12 сентября в Милане.

Эспрессо проведет текстовый онлайн матч Украина - Англия.

Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта в Лондоне против Англии. Под руководством и.о. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .

На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией ( 3:2 ) и Мальтой ( 1:0 ). Также украинцы сыграли 12 июня в товарищеском матче вничью с Германией ( 3:3 ).

У сборной Украины после трех матчей квалификации Евро-2024 есть 6 очков и идет в группе C второй. Лидирует с 12 пунктами Англия, которая, кроме украинцев, победила Италию (2:1), Мальту (4:0) и Северную Македонию (7:0). Итальянцы и македонцы имеют по 3 балла, мальтийцы – 0.