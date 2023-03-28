Евро-2024: Франция победила Ирландию, Молдова устояла против Чехии, результаты других матчей 27 марта
27 марта в квалификации чемпионата Европы по футболу сборная Франции обыграла в гостях Ирландию, а Молдова отобрала очки у Чехии.
Евро-2024
Квалификация. 2-й тур
27 марта
Группа B
Нидерланды – Гибралтар 3:0
Голы : Депай, 23, Аке, 50, 82
Удаление : Уокер, 51 (Гибралтар)
Ирландия – Франция 0:1
Гол : Павар, 50
Группа E
Польша – Албания 1:0
Гол : Свидерски, 41
Молдова – Чехия 0:0
Группа F
Швеция – Азербайджан 5:0
Голы : Форсберг, 38, Мустафазаде, 65 (авт.), Дёкереш, 79, Карлссон, 88, Эланга, 89
Австрия – Эстония 2:1
Голы : Кайнц, 68, Грегорич, 88 - Саппинен, 25
Нереализованный пенальти : Грегорич, 17
Группа G
Венгрия – Болгария 3:0
Голы : Вечей, 7, Собослай, 26, Адам, 39
Черногория – Сербия 0:2
Голы : Влахович, 79, 90+6
- 26 марта в стартовом матче квалификации чемпионата Европы сборная Украины уступила в Лондоне Англии - 0:2 .
- Тренер сборной Украины Руслан Ротань заявил , что залогом поражения в матче отбора Евро-2024 от Англии стали два пропущенных гола в конце первого тайма.
- В других матчах воскресенья Казахстан сенсационно победил Данию, а Италия обыграла Мальту в игре соперников сборной Украины.
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