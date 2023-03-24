Евро-2024: Черногория минимально победила Болгарию на старте квалификации
В 1-м туре отборочного раунда Евро-2024 сборная Черногории одержала победу над Болгарией
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой Черногории со счетом 1:0. Единственный гол в ворота Болгарии на 70-й минуте забил Никола Крстович.
За место играть на Евро-2024, кроме Болгарии и Черногории, в группе G борются Венгрия, Литва и Сербия.
В следующем туре Болгария сыграет против Венгрии, а Черногория встретится с Сербией. Матчи пройдут 27 марта.
Евро-2024
1-й тур. Квалификация
24 марта
Болгария – Черногория 0:1
Гол: Крстович, 70
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