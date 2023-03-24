Евро-2024: Черногория минимально победила Болгарию на старте квалификации

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился победой Черногории со счетом 1:0. Единственный гол в ворота Болгарии на 70-й минуте забил Никола Крстович.

За место играть на Евро-2024, кроме Болгарии и Черногории, в группе G борются Венгрия, Литва и Сербия.

В следующем туре Болгария сыграет против Венгрии, а Черногория встретится с Сербией. Матчи пройдут 27 марта.

Евро-2024

1-й тур. Квалификация

24 марта

Болгария – Черногория 0:1

Гол: Крстович, 70