Евро-2024: Англия победила Италию, но потеряла перед матчем с Украиной важного футболиста

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч, проходивший в Неаполе, закончился победой Англии со счетом 1:2. В ворота итальянцев голы забили Гарри Кейн и Деклайн Райс.

За сборную Италии отличился Матео Ретеги, сокративший отставание хозяев на 56-й минуте.

Сборная Украины сыграет с Англией 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Также в группе C соревнуются Северная Македония и Мальта – эти команды сыграли матч 1-го тура 2:1 в пользу македонцев.

На матч с Украиной англичане остались без важного защитника Люка Шоу, который сегодня получил красную карточку на 80-й минуте.

Евро-2024

Квалификация. 1-й тур

23 марта

Италия – Англия 1:2

Голы: Ретеги, 56 - Райс, 13, Кейн, 44 (пен.)

Удаление: Шоу, 80