Евро-2024: Англия победила Италию, но потеряла перед матчем с Украиной важного футболиста
В 1-м туре отборочного раунда Евро-2024 сборная Англии победила национальную команду Италии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший в Неаполе, закончился победой Англии со счетом 1:2. В ворота итальянцев голы забили Гарри Кейн и Деклайн Райс.
За сборную Италии отличился Матео Ретеги, сокративший отставание хозяев на 56-й минуте.
Сборная Украины сыграет с Англией 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Также в группе C соревнуются Северная Македония и Мальта – эти команды сыграли матч 1-го тура 2:1 в пользу македонцев.
На матч с Украиной англичане остались без важного защитника Люка Шоу, который сегодня получил красную карточку на 80-й минуте.
Евро-2024
Квалификация. 1-й тур
23 марта
Италия – Англия 1:2
Голы: Ретеги, 56 - Райс, 13, Кейн, 44 (пен.)
Удаление: Шоу, 80
- 20 марта сборная Украины вылетела в Англию на первый матч квалификации чемпионата Европы-2024.
- 22 марта стало известно, что центральный защитник "Борнмута" Илья Забарный не поможет сборной Украины в игре против Англии.
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