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Евро-2024: Англия перед матчем с Украиной потеряла одного из лидеров

19 мартa, 2023 воскресенье
13:25
Спорт

Полузащитник "Челси" и сборной Англии Мейсон Маунт не сыграет против Украины в стартовом матче квалификации Евро-2024

Об этом передает Sky Sports.

По словам главного тренера "Челси" Грэма Поттера, хавбек, пропустивший 18 марта из-за травмы игру премьер-лиги против "Эвертона" (2:2), не сыграет в отборочных матчах чемпионата Европы против Италии и Украины.

"Маунт не поедет в сборную Англии. Ему нужно время на восстановление и я думаю, что это правильное решение", - сказал Поттер.

Сборная Англии сыграет против Италии 23 марта в Неаполе, а с Украиной встретится 26 марта в Лондоне. Вместе с ними в группе C выступят Северная Македония и Мальта.

24-летний Мэйсон Маунт сыграл за сборную Англии 36 матчей и забил 5 голов. Вместе с командой он стал вице-чемпионом Европы-2020.


 
Сборная Украины
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