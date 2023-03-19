Евро-2024: Англия перед матчем с Украиной потеряла одного из лидеров
Полузащитник "Челси" и сборной Англии Мейсон Маунт не сыграет против Украины в стартовом матче квалификации Евро-2024
Об этом передает Sky Sports.
По словам главного тренера "Челси" Грэма Поттера, хавбек, пропустивший 18 марта из-за травмы игру премьер-лиги против "Эвертона" (2:2), не сыграет в отборочных матчах чемпионата Европы против Италии и Украины.
"Маунт не поедет в сборную Англии. Ему нужно время на восстановление и я думаю, что это правильное решение", - сказал Поттер.
Сборная Англии сыграет против Италии 23 марта в Неаполе, а с Украиной встретится 26 марта в Лондоне. Вместе с ними в группе C выступят Северная Македония и Мальта.
24-летний Мэйсон Маунт сыграл за сборную Англии 36 матчей и забил 5 голов. Вместе с командой он стал вице-чемпионом Европы-2020.
- 25 февраля хавбек сборной Украины Андрей Ярмоленко травмировался в матче за Суперкубок ОАЭ.
- 6 марта Евгений Коноплянка впервые с 2021 года получил вызов в сборную Украины. 13 марта стало известно, что вингер травмировался. Однако 16 марта украинец возобновил тренировки.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.22
Покупка 38.22Продажа 38.99
-
EUR
Покупка 40.16Продажа 41.11
- Актуальное
- Важное