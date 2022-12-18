Евро-2024: Англия объявила имя тренера, который будет готовить ее к матчам с Украиной
Гарет Саутгейт останется в должности главного тренера сборной Англии, которая является соперником Украины в отборе чемпионата Европы-2024
Об этом сообщает футбольная ассоциация Англии в twitter .
"Мы рады подтвердить, что Гарет Саутгейт остается главным тренером сборной Англии и возглавит нашу кампанию на Евро-2024. Гарет Саутгейт и его ассистент Стив Холланд всегда пользовались нашей полной поддержкой и наша подготовка к Евро начинается сейчас", — заявили в ассоциации.
Англия и Украина сыграют в квалификации Евро-2024 в группе С вместе с Италией, Северной Македонией и Мальтой.
Гарет Саутгейт возглавляет сборную Англии с 2016 года. Под его руководством команде дошла до финала Евро-2022, где проиграла Италию.
На чемпионате мира-2022 Англия остановилась в четвертьфинале, где она уступила Франции 1:2.
Франция сегодня сыграет в финале ЧМ-2022 с Аргентиной. Начало в 17.00.
- 9 октября во Франкфурте состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы-2024.
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