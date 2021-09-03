Евро-2023: сборная Украины победила Сербию
В стартовом матче квалификации Евро-2023 молодежная сборная Украины победила сверстников из Сербии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой сборной Украины U-21 со счетом 1:0. Единственный мяч во встрече забил полузащитник Дмитрий Крысько, который поразил ворота Сербии на 14-й минуте.
В финальной части Евро-2023 (U-21) сыграют 16 команд - Румыния и Грузия как хозяева турнира и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора.
Квалификацию пройдут 9 победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и 4 победителя плей-офф, в котором будут играть 8 обладателей вторых мест.
Украина U-21 соревнуется в группе H со сверстниками из Франции, Фарерских островов, Армении, Сербии и Северной Македонии.
Евро-2023 (U-21)
Квалификация. 1-й тур
Сербия - Украина 0:1
Гол: Крысько, 14
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.83
Покупка 26.83Продажа 27.07
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.14
- Актуальное
- Важное