Евро-2023: сборная Украины победила Армению
Во 2-м туре квалификации Евро-2023 молодежная сборная Украины победила сверстников из Армении
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился победой сборной Украины U-21 со счетом 2:1. Первый мяч во встрече забил полузащитник Дмитрий Крысько, который поразил ворота Армении на 20-й минуте.
Гости сумели сравнять счет в конце первого тайма. Гол на свой счет записал Арсен Галстян. Победный мяч случился на 62-й минуте. Михаил Мудрик вырвал победу для нашей молодежной сборной.
В финальной части Евро-2023 (U-21) сыграют 16 команд - Румыния и Грузия как хозяева турнира и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора.
Квалификацию пройдут 9 победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и 4 победителя плей-офф, в котором будут играть 8 обладателей вторых мест.
Украина U-21 соревнуется в группе H со сверстниками из Франции, Фарерских островов, Армении, Сербии и Северной Македонии.
Евро-2023 (U-21)
Квалификация. 2-й тур
7 сентября
Украина - Армения 2:1
Гол: Крысько, 20 Мудрик, 62 - Галстян, 45+3
- 3 сентября в стартовом матче квалификации Евро-2023 молодежная сборная Украины победила сверстников из Сербии.
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