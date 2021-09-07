Евро-2023: сборная Украины победила Армению

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился победой сборной Украины U-21 со счетом 2:1. Первый мяч во встрече забил полузащитник Дмитрий Крысько, который поразил ворота Армении на 20-й минуте.



Гости сумели сравнять счет в конце первого тайма. Гол на свой счет записал Арсен Галстян. Победный мяч случился на 62-й минуте. Михаил Мудрик вырвал победу для нашей молодежной сборной.



В финальной части Евро-2023 (U-21) сыграют 16 команд - Румыния и Грузия как хозяева турнира и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора.



Квалификацию пройдут 9 победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и 4 победителя плей-офф, в котором будут играть 8 обладателей вторых мест.



Украина U-21 соревнуется в группе H со сверстниками из Франции, Фарерских островов, Армении, Сербии и Северной Македонии.



Евро-2023 (U-21)



Квалификация. 2-й тур



7 сентября



Украина - Армения 2:1



Гол: Крысько, 20 Мудрик, 62 - Галстян, 45+3

3 сентября в стартовом матче квалификации Евро-2023 молодежная сборная Украины победила сверстников из Сербии.

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