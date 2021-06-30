Евро-2020: Зинченко отдал травмированному Беседину награду лучшего футболиста матча Украина - Швеция

Об этом он заявил в интервью YouTube-канала Украинской ассоциации футбола.

Александр Зинченко подчеркнул, что считает настоящим героем матча Артема Беседина, которому швед Маркус Даниельсон нанес травмы.

"Спасибо за признание, но я бы хотел отдать свою награду Артему Беседину. Для меня он сегодня герой матча. Этот футболист прошел такие испытания за последние годы. Эту награду он полностью заслужил. К сожалению, он получил ужасную травму. Надеюсь, что все пройдет сроки на восстановление будут короткими. Артем, эта награда твоя, и я думаю, что любой болельщик сборной Украины поддержит мое мнение. Эта победа для тебя. Украина, с победой ", - сказал Зинченко, в игре со Швецией забил гол и отдал результативную передачу.

В матче против Швеции Артем Беседин вышел на замену в начале дополнительного времени, однако за несколько минут покинул поле после атаки прямой ногой со стороны шведа Маркуса Даниельсона, который получил красную карточку.

Всего на Евро-2020 Артем Беседин принял участие в трех матчах.

Украина победила Швецию в овертайме - 2: 1 и впервые попала в четвертьфинал чемпионата Европы. За выход в полуфинал команда Андрея Шевченко в субботу, 3 июля, в Риме поспорит с Англией.

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