Евро-2020: В сборной Украины рассказали о состоянии травмированного Беседина

Об этом сообщил ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский в facebook.

По его словам, Артем Беседин оставит расположение национальной команды и вернется в Киев для углубленного медицинского обследования.

"К сожалению, большие победы даются нам дорогой ценой. Мы не сможем больше рассчитывать на помощь в следующих матчах Артема Беседина, разве что на его поддержку, но и она будет для нас дополнительным стимулом. Мы все надеемся, что все пройдет и не будет сильных повреждений. Он покидает расположение команды и возвращается в Киев, чтобы пройти полное обследование и вернуться еще сильнее", - написал Шовковский.

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В матче против Швеции Беседин вышел на замену в начале дополнительного времени, однако через несколько минут покинул поле после атаки прямой ногой со стороны шведа Маркуса Даниельсона, который получил красную карточку.

Всего на Евро-2020 Артем Беседин принял участие в трех матчах.

Украина победила Швецию в овертайме - 2: 1 и впервые попала в четвертьфинал чемпионата Европы. За выход в полуфинал команда Андрея Шевченко в субботу, 3 июля, в Риме поспорит с Англией.

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