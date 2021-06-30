Евро-2020: В сборной Украины рассказали о состоянии травмированного Беседина
Травмированный в матче 1/8 финала чемпионата Европы против Швеции форвард сборной Украины Артем Беседин больше не сыграет на турнире
Об этом сообщил ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский в facebook.
По его словам, Артем Беседин оставит расположение национальной команды и вернется в Киев для углубленного медицинского обследования.
"К сожалению, большие победы даются нам дорогой ценой. Мы не сможем больше рассчитывать на помощь в следующих матчах Артема Беседина, разве что на его поддержку, но и она будет для нас дополнительным стимулом. Мы все надеемся, что все пройдет и не будет сильных повреждений. Он покидает расположение команды и возвращается в Киев, чтобы пройти полное обследование и вернуться еще сильнее", - написал Шовковский.
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В матче против Швеции Беседин вышел на замену в начале дополнительного времени, однако через несколько минут покинул поле после атаки прямой ногой со стороны шведа Маркуса Даниельсона, который получил красную карточку.
Всего на Евро-2020 Артем Беседин принял участие в трех матчах.
Украина победила Швецию в овертайме - 2: 1 и впервые попала в четвертьфинал чемпионата Европы. За выход в полуфинал команда Андрея Шевченко в субботу, 3 июля, в Риме поспорит с Англией.
- Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.
- Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поблагодарил болельщиков за поддержку во время победного матча против Швеции.
- Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон заявил, что его команда не заслуживала поражения от Украины.
- Лучшим игроком матча между Украиной и Швецией был признан полузащитник нашей сборной Александр Зинченко.
- Позже выяснилось, что форвард сборной Украины Артем Довбик забил самый поздний победный гол в истории чемпионатов Европы и отобрал рекорд у легендарного француза Мишеля Платини.
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