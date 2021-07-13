Евро-2020: Роналду не попал в символическую сборную чемпионата Европы

Об этом Союз европейских футбольных ассоциаций сообщает в twitter.

В команде оказалось сразу пятеро представителей Италии, которая выиграла Евро-2020. Второго финалиста - Англию - представляют трое игроков. В то же время, в составе не нашлось места лучшему бомбардиру чемпионата - Криштиану Роналду. Нет в сборной и чешского форварда Патрика Шика, который, как и португалец забил 5 голов, но уступил Роналду по дополнительным показателям.

Символическая сборная Евро-2020:

Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма (Италия)

Защитники: Кайл Уолкер (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Гарри Магуайр (Англия), Леонардо Спинаццола (Италия)

Полузащитники: Пьер-Эмиль Хьойберг (Дания), Жоржиньо (Италия), Педро (Испания)

Нападающие: Федерико Кьеза (Италия), Лукаку (Бельгия), Стерлинг (Англия)

Напомним, 11 июлясборная Италии победила в Лондоне Англию в финале Евро-2020 и стала чемпионом Европы по футболу.

Позже стало известно, что Италия за победу на ЧЕ получит 34 млн евро призовых.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb