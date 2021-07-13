Евро-2020: Роналду не попал в символическую сборную чемпионата Европы
УЕФА назвал имена 11 футболистов, которые попали в символическую сборную чемпионата Европы по футболу
Об этом Союз европейских футбольных ассоциаций сообщает в twitter.
В команде оказалось сразу пятеро представителей Италии, которая выиграла Евро-2020. Второго финалиста - Англию - представляют трое игроков. В то же время, в составе не нашлось места лучшему бомбардиру чемпионата - Криштиану Роналду. Нет в сборной и чешского форварда Патрика Шика, который, как и португалец забил 5 голов, но уступил Роналду по дополнительным показателям.
Символическая сборная Евро-2020:
Голкипер: Джанлуиджи Доннарумма (Италия)
Защитники: Кайл Уолкер (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Гарри Магуайр (Англия), Леонардо Спинаццола (Италия)
Полузащитники: Пьер-Эмиль Хьойберг (Дания), Жоржиньо (Италия), Педро (Испания)
Нападающие: Федерико Кьеза (Италия), Лукаку (Бельгия), Стерлинг (Англия)
- Напомним, 11 июлясборная Италии победила в Лондоне Англию в финале Евро-2020 и стала чемпионом Европы по футболу.
- Позже стало известно, что Италия за победу на ЧЕ получит 34 млн евро призовых.
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